Две девушки из Башкирии потратили 500 тысяч с чужих банковских карт
Две жительницы Мелеуза потратили порядка 500 тысяч рублей, расплатившись чужими банковскими картами.
По данным следствия, в мае 2018 года одна из девушек украла с работы 12 кредитных карт, оформленных на клиентов предприятия. Известно, что номинал каждой составлял 60 тысяч рублей.
После этого воровка вместе со своей подругой отправилась тратить чужие деньги. В итоге они потратили более 500 тысяч рублей – девушки покупали золотые украшения, одежду и электронику. Часть товара они сдали в ломбард, а часть оставили себе.
Вскоре в полицию обратились жители города, на телефоны которых начали приходить сообщения о якобы совершенных ими покупках. Преступниц задержали.
В отношении девушек стражи порядка возбудили сразу два уголовных дела – по факту мошенничества и легализации средств, приобретенных нелегальным путем.