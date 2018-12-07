Две девушки из Башкирии потратили 500 тысяч с чужих банковских карт

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-07T17:29:22+03:00

Двух жительниц Башкирии обвиняют в афере на 500 тысяч рублей

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Две жительницы Мелеуза потратили порядка 500 тысяч рублей, расплатившись чужими банковскими картами.

По данным следствия, в мае 2018 года одна из девушек украла с работы 12 кредитных карт, оформленных на клиентов предприятия. Известно, что номинал каждой составлял 60 тысяч рублей.

После этого воровка вместе со своей подругой отправилась тратить чужие деньги. В итоге они потратили более 500 тысяч рублей – девушки покупали золотые украшения, одежду и электронику. Часть товара они сдали в ломбард, а часть оставили себе.

Вскоре в полицию обратились жители города, на телефоны которых начали приходить сообщения о якобы совершенных ими покупках. Преступниц задержали.

В отношении девушек стражи порядка возбудили сразу два уголовных дела – по факту мошенничества и легализации средств, приобретенных нелегальным путем.