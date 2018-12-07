В Уфе фирма скрыла от налогов 22 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:23 2018-12-07T19:23:25+03:00

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В Уфе компания по продаже текстиля скрыла от налоговой службы 22 млн рублей. Как выяснилось, организация не отчисляла в бюджет налоги в течение трех лет. В результате к взысканию задолженности подключилась служба судебных приставов.

Сотрудники ФССП по Башкирии арестовали имущество фирмы и все ее счета. По арест попали также автомобили, состоявшие на балансе предприятия. Только после этого руководитель полностью погасил задолженность перед налоговиками.

Все с начала года сотрудники ФССП по Башкирии взыскали с юрлиц около 2,5 млрд рублей налогов, консолидированный бюджет государства пополнился на 3,9 млрд рублей, отметили в пресс-службе ведомства.