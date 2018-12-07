2018-12-07T15:35:02+03:00
Происшествия

Суд по делу об «афере на миллиард» в уфимской мэрии перенесли из-за рождения ребенка

У фигуранта уголовного дела родился четвертый ребенок
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Очередное судебное заседание о так называемой «афере на миллиард» в уфимской мэрии было перенесено из-за рождения у одного из фигурантов ребенка. Марат Гареев в четвертый раз стал отцом аккурат в день слушания. Как пояснили защитники бывшего чиновника уфимской горадминистрации, он повез жену в роддом и физически не мог присутствовать на суде. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на адвокатов Гареева.

Гособвинение потребовало на следующем заседании предоставить свидетельство о рождении ребенка, а суд перенес заседание на 13 декабря.

Напомним, на данный момент Октябрьский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства мэрии Марата Гареева. Их обвиняют в «афере на миллиард» при расселении ветхого и аварийного жилья в башкирской столице. По версии следствия именно действия высокопоставленных чиновников нанесли ущерб городской казне на сумму порядка 1,6 млрд рублей.

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