2018-12-10T14:13:02+03:00
Экономика

В Уфе разгорелся скандал из-за светофора на дороге в Шакшу

Его установили за счет местного бизнесмена, а теперь снесут
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам предпринимателей по БашкирииФото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам предпринимателей по Башкирии
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Странная история произошла в этом году в Уфе. Местный предприниматель предложил городской администрации установить на одном из участков дороги Уфа – Шакша светофор. Там достаточно интенсивное движение, из-за чего местные жители и дачники не могут спокойно перейти на другую сторону дороги, где находится магазин. Вот и решил владелец фирмы обратиться к властям города с предложением установить светофор. Более того, он вызвался взять на себя все расходы по его установке. Накануне историю подробно обсудили на заседании Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

-Мы направляли письма в ГИБДД города и МЧС, нам пришли ответы, что светофор нужен в целях безопасности жизни и здоровья граждан. Тогда мы обратились в МУЭСП «УфаГорсвет» – единственную организацию, которая имеет право устанавливать светофоры. Они обязались самостоятельно получить все разрешительные документы на установку, установить и сдать в эксплуатацию. Это указано в заключенном договоре. Светофор был установлен и подключен, - заявил представитель фирмы во время заседания.

Как выяснилось позднее, запуск светофора так и не состоялся: против выступило управление коммунального хозяйства уфимской мэрии. Все дело в том, что по договору с предпринимателем, «УфаГорсвет» должны были согласовать установку с управлением коммунального хозяйства города, но так этого и не сделали. Тогда в мэрии посчитали, что светофор установлен самовольно и постановили его убрать. Так уфимский бизнесмен остался без денег, а жители Шакши и дачники – без светофора.

После того, как предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену Рафаилю Гибадуллину, о проблеме стало известно широкой общественности.

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