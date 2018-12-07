В Уфе отменили бесплатные новогодние метробусы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-07T13:00:49+03:00

Об этом заявил глава госкомитета по предпринимательству и туризму

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Три года подряд в Уфе в новогодние праздники ходили метробусы, которы развозили жителей и гостей башкирской столицы по городским елкам и ледовым городкам. Идея экскурсий по местам новогодних площадок родилась в госкомитете по предпринимательству и туризму Башкирии. На метробусах работали волонтеры и водители «Башавтотранса».

К сожалению, в эти новогодние праздники метробусы по городским улицам не пойдут. Об этом заявил на своей странице в социальной сети руководитель госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии Вячеслав Гилязитдинов.

- К нашему сожалению, не будет бесплатных метробусов по городу, но хорошие елки будут в каждом районе города, - отметил чиновник.