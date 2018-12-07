2018-12-07T13:49:53+03:00
Общество

В БСК прокомментировали информацию о новом источнике сырья

Компания высказала свою позицию
Рустем АХУНОВ
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В БСК прокомментировали разработку нового месторожденияВ БСК прокомментировали разработку нового месторождения
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В БСК рассказали о том, намерены ли они использовать шихан Куштау как альтернативный источник сырья.

Напомним, что сегодня утром уфимский «Ъ» сообщил о найденном компромиссе между сырьевиками и правительством Башкирии.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в Башкирской содовой компании.

- На Ваш вопрос, договорились ли «БСК» и Правительство Республики передать «БСК» гору Куш-тау в качестве следующего источника известнякового сырья сообщаю. Действительно в Правительстве Российской Федерации состоялось совещание, на котором Компания и заинтересованные стороны обменялись мнениями по проблеме. Глава Республики Башкортостан действительно занимает очень жесткую позицию в отношении невозможности разработки Тра-тау и, в этой связи, наша Компания не видит дальнейшей перспективы предпринимать попытки обсуждать данный источник сырья. У нас на сегодняшний день есть действующая лицензия на изучение Куш-тау, мы работаем сейчас на этом направлении, но наш предыдущий опыт с Куш-тау свидетельствует, что там нет искомого качества и необходимого объема для обеспечения стабильной работы Компании, что вне всякого сомнения будет иметь отрицательные финансовые последствия для компании, скажется на ее экономике и важным вопросом является, что будет с социальными благотворительными программами, осуществляемыми на территории Стерлитамака компанией в течение длительного периода. Понимая, что с нами связаны судьбы не менее 50 тысяч жителей Стерлитамака, мы будем оставаться социально ответственной компанией несмотря ни на что, - объяснила заместитель генерального директора АО «БСК» Марина Бортова.

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