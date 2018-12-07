2018-12-07T12:18:40+03:00
Общество

В Уфе сносят одну из старейших школ города

Местные жители засняли процесс на видео
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня в сети появилось видео с места, где раньше была уфимская школа №51. Местные жители сняли на камеру мобильного телефона процесс сноса одной из старейших школ города.

Как известно, в этом здании школьники уже давно не занимаются, их «раскидали» по другим учебным заведениям. Произошло это еще несколько лет назад, когда здание школы на улице Ферина было признано аварийным. Всех детей перевели в соседние школы, а районная администрация пообещала построить новое здание для 51-й школы. Уже выбрали для этого место.

На видео, которое попало в сеть, видно, как экскаватор начинает сносить здание.

В Уфе сносят одну из старейших школ города.

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