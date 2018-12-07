Глава Иглинского района Башкирии Гауфан Шайхутдинов ушел в отставку
Сегодня, 7 декабря, стало известно об отставке главы Иглинского района Башкирии. На внеочередном заседании районного совета депутаты приняли заявление «по собственному желанию» Гафуана Шайхутдинова и освободили от занимаемой должности. В начале недели ему «крепко досталось» от врио главы Башкирии Радия Хабирова. Недавно в районе произошли две коммунальные аварии, из-за которых тысячи людей лишись воды и электричества.
На сегодняшний день известно, что исполнять обязанности главы администрации Иглинского района будет замглавы муниципалитета по строительству и ЖКХ Николай Самойленко. Новоиспеченный глава района ведет мясной бизнес и неоднократно избирался депутатом Госсобрания-Курултая.