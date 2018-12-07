2018-12-07T11:03:46+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге столкнулись легковушка и грузовик, два человека пострадали

Авария произошла в Уфимском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувший четверг, 6 декабря, в Уфимском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 3 километре сельской дороги Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись ВАЗ-2113 и грузовик ГАЗ. Автомобили двигались во встречном друг другу направлении.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 59-летний водитель «Тринадцатой» был госпитализирован с различными травмами в ближайшую больницу. 39-летний водитель грузовика также получил повреждения, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Сейчас обстоятельства аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали свыше двух тысяч нарушений ПДД, задержали 30 нетрезвых водителей и разыскали один угнанный автомобиль.

За минувший четверг в Башкирии произошло 17 автомобильных аварий, в которых пострадали 19 человек, отметили в пресс-службе ведомства.

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