2018-12-07T10:18:29+03:00
Авто

В Башкирии на опасных участках федеральных трасс установят 60 дорожных камер

Так федеральные чиновники хотят добиться снижения аварийности на дорогах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Павел КрайновФото: Павел КрайновФото: Павел КРАЙНОВ
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В минувший четверг, 6 декабря в отеле «Шератон» прошла пресс-конференция, посвященная состоянию федеральных трасс на территории Башкирии. Главным спикером выступил начальник федеральной структуры ФКУ «Приуралье» Рамиль Сенжапов. Именно это учреждение отвечает за состояние всех федеральных трасс, проходящих через территорию республики.

В ходе общения с журналистами, федеральный чиновник отметил, что для борьбы со смертностью на трассах необходимо повысить дисциплину водителей. Сделать это он предложил «традиционным» способом, а именно – поставить дополнительные камеры фото и видео фиксации нарушения ПДД.

- При общем уменьшении ДТП мы наблюдаем увеличение смертности — это очень печальная и негативная для нас статистика. Те мероприятия, которые мы делаем, они эффективны, но не на 100 процентов. Чтобы этого избежать, надо, по большому счету, строить новые дороги и устанавливать на каждом столбе камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - заявил Сенжапов.

По его словам в ближайшее время на самых опасных участках федеральных трасс появится 60 дополнительных видеокамер, фиксирующих нарушения правил.

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