2018-12-07T09:51:27+03:00
Общество

Житель Уфы рассказал о проблемах при эвакуации ТЦ «Мега»

Посетителей торгового центра попросили экстренно покинуть здание
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Артур ГлущенкоФото: Артур Глущенко
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В минувший четверг, 6 декабря, в ТЦ «Мега» эвакуировали всех посетителей и персонал. Около 20:04 по громкоговорителям поступило сообщение: покинуть здание «по техническим причинам». Своими впечатлениями об эвакуации в беседе с UfacityNews.ru поделился житель башкирской столицы Артур Глущенко.

- По громкой связи объявили, что посетители должны по техническим причинам покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. О причинах не сообщили. Автоматические двери были закрыты, людям приходилось их толкать, - заявил он изданию UfacityNews.ru.

По словам очевидца, прибывшие на место пожарные выставили ограждение вокруг здания. Затем, через 15-20 минут разрешили вернуться в помещение ТЦ «Мега». Странным в этой истории было то, что через некоторое время посетителей вновь эвакуировал. На этот раз персоналу и посетителям позволили вернуться в торговый центр через пять минут.

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