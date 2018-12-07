2018-12-07T08:44:10+03:00
Экономика

В Башкирии появится крупная молочная ферма стоимостью 4,2 млрд рублей

Об этом стало известно в ходе «Инвестчаса» в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров провел правительственное совещание в формате «Инвестиционного часа». В рамках обсуждения поступило предложение реализовать крупный инвестиционный проект в сельском хозяйстве. Так, гендиректор ООО Молочная ферма «Урожай» Радик Рафиков выступил инициатором создания молочно-товарной фермы в Аургазинском районе. В правительстве его решили поддержать.

В своем докладе Рафиков отметил, что в случае реализации проекта, ферма будет давать 59 тысяч тонн молока в год. Поголовье скота составит 6,5 тысяч голов. Объем инвестиций оценивается в 4,2 млрд рублей.

Министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что по масштабности этот проект не имеет аналогов в республике.

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