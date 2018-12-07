Стало известно, сколько зарабатывает Радик Юльякшин

7 Дек. 08:10 2018-12-07T08:11:44+03:00

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В предстоящую субботу, 8 декабря, заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин, известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, планирует презентовать собственный лейбл. Завтра же он выступит на «Уфа-Арене», где ожидается аншлаг. А это, на минуточку, 8 тысяч зрителей. Как передает Башкирское спутниковое телевидение, стоимость концерта обойдется певцу в 3 млн рублей. В прошлу субботу, 1 декабря, Элвин Грей уже собрал полную «Татнефть Арену» в Казани.

- Дай бог, получим с этого, может, в два раза больше, может, в три раза, - поделился ожиданиями от концерта в Уфе Юльякшин.

В беседе с Башкирским спутниковым телевидением он отметил, что в ближайшее время завершит подготовку к запуску собственного лейбла Elvin Grey. Идея этого амбициозного проекта пришла к нему еще 10 лет назад, но его реализация стартует лишь в ближайшее время.

Под лейблом Elvin Grey артист планирует выпускать собственную линейку одежду, парфюм и открыть сеть ресторанов.