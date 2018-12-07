2018-12-07T07:44:48+03:00
Общество

Радий Хабиров потребовал упростить процедуру выдачи больничных листов

К примеру, жители села вынуждены ехать в райцентр, чтобы получить больничный
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера, 5 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров провел очередной «Здравчас», на котором дал поручение срочно разобраться с возможностью выдачи больничных и рецептов фельдшерами. Дело в том, что сейчас сельские жители вынуждены ехать за больничным листом в районный центр или город, даже если брали больничный на пару дней из-за ОРВИ.

Чтобы упростить эту процедуру, в 2019-2021 году планируется за счет федерального бюджета обеспечить более двух тысяч фельдшеров высокоскоростным интернетом, чтобы подключиться к Республиканской медицинской информационно-аналитической систем. Также планируется разработать возможность использования электронной подписи для рецептов, чтобы можно было выписывать их прямо на местах.

– Мы сейчас все вместе занимаемся тем, чтобы здравоохранение приблизить к людям, – отметил Радий Хабиров.

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