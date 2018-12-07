Уфимские спасатели освободили маленькую девочку, застрявшую в бидоне
Малышка залезла в него, играя в «домик»
Фото: УГЗ г. Уфы
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Вчера вечером, 6 декабря, к спасателям обратилась уфимка, которая рассказала, что ее двухлетняя дочь застряла в бидоне. Оказалось, что девочка часто играла с бидоном: влезала и вылезала из него, словно из домика, но в какой-то момент неловко повернулась и застряла там. Малышка сильно испугалась и горько плакала, а потому спасателям пришлось изрядно потрудиться, прежде чем им удалось вызволить пленницу. Врач тут же осмотрел девочку: к счастью, ребенок не получил никаких видимых повреждений.
А вот сам злополучный бидон спасатели порекомендовали матери убрать подальше: вдруг малышка снова решит исследовать его изнутри.