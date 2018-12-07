2018-12-07T07:04:18+03:00
Происшествия

В Башкирии в одну полынью провалилось две машины

Все водители и пассажиры чудом успели спастись
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: скрин видеосюжета от ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видеосюжета от ГТРК "Башкортостан"
Изменить размер текста:

В Караидельском районе Башкирии на реке Белой ушли под лед сразу два автомобиля, только с разницей по времени в семь часов.

Сначала в ночь на 3 декабря в полынью провалился ВАЗ-2106, который водитель которого посчитал лед достаточно крепким и поехал по нему. Все, кто находился в машине, успели выскочить из салона, а сама «шестерка» отправилась ко дну. К сожалению, место провала никто не догадался отметить, и оно быстро затянулось тонким льдом. А уже через семь часов, ранним утром 4 декабря здесь решил проехатьВАЗ-2110, который также провалился в полынью. И снова пассажиры чудом успели выпрыгнуть из салона в самый последний момент.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», местные жители развернули настоящую спасательную операцию по извлечению «легковушек» из реки. Вместе со спасателями они сначала вытащили «десятку», а потом с трудом нащупали на дне и «шестерку». Последней изрядно досталось: помятая, изломанная; владельцу придется хорошо раскошелиться на ремонт, чтобы снова сесть за руль этой машины.

Тем временем спасатели напоминают, что ни в коем случае выезжать на лед или устраивать на нем стоянку нельзя. Движение по льду разрешено только по действующим ледовым переправам, специально оборудованным по дорожным нормам. На территории Башкирии таких переправ не существует.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров потребовал упростить процедуру выдачи больничных листов
Уфимские спасатели освободили маленькую девочку, застрявшую в бидоне
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
Трое уфимцев незаконно обналичили более 500 миллионов рублей
В Башкирии начальник колонии и его сообщники обвиняются в крупном мошенничестве
Стала известна судьба башкирского шихана Тратау
Уфимские первокурсники отправились на экскурсию в исправительную колонию
В Башкирии столкнулись «Шевроле» и фура, есть погибший
У девятилетнего мальчика из Башкирии, получившего удар током, ампутировали руки
Уфимец случайно стал свидетелем ограбления, за что был жестоко убит
Вышел из общежития и не вернулся: в Уфе разыскивают 17-летнего студента
В Башкирии в колодце обнаружили тело 43-летней женщины
Радий Хабиров провел очередной «Здравчас»
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
В Уфе пропала женщина с маленькой девочкой
Под Уфой столкнулись ВАЗ и «Газель»
К школьникам из Башкирии пришел марал
Жительница Башкирии за 135 тысяч рублей предлагала «решить» ЕГЭ
Стало известно, откуда начнется реновация в Уфе
В Башкирии разыскивают жулика, обманувшего банк на 900 тысяч
В баскетбольном клубе «Уфимец» прокомментировали эпизод с «приставанием»
Супруга Радия Хабирова ощипала гусей
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
Уфимка за рулем ВАЗ 2114 сбила пешехода на трассе
Жителя Башкирии осудили за заправку неисправных газовых баллонов
В Башкирии двое жуликов украли у банков более миллиона рублей