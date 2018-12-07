В Башкирии в одну полынью провалилось две машины

7 Дек. 07:04 2018-12-07T07:04:18+03:00

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В Караидельском районе Башкирии на реке Белой ушли под лед сразу два автомобиля, только с разницей по времени в семь часов.

Сначала в ночь на 3 декабря в полынью провалился ВАЗ-2106, который водитель которого посчитал лед достаточно крепким и поехал по нему. Все, кто находился в машине, успели выскочить из салона, а сама «шестерка» отправилась ко дну. К сожалению, место провала никто не догадался отметить, и оно быстро затянулось тонким льдом. А уже через семь часов, ранним утром 4 декабря здесь решил проехатьВАЗ-2110, который также провалился в полынью. И снова пассажиры чудом успели выпрыгнуть из салона в самый последний момент.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», местные жители развернули настоящую спасательную операцию по извлечению «легковушек» из реки. Вместе со спасателями они сначала вытащили «десятку», а потом с трудом нащупали на дне и «шестерку». Последней изрядно досталось: помятая, изломанная; владельцу придется хорошо раскошелиться на ремонт, чтобы снова сесть за руль этой машины.

Тем временем спасатели напоминают, что ни в коем случае выезжать на лед или устраивать на нем стоянку нельзя. Движение по льду разрешено только по действующим ледовым переправам, специально оборудованным по дорожным нормам. На территории Башкирии таких переправ не существует.