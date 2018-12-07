2018-12-07T06:51:13+03:00
Происшествия

Трое уфимцев незаконно обналичили более 500 миллионов рублей

Уголовное дело уже направлено в суд
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Компания уфимцев в возрасте от 34 до 37 лет решила заработать «легкие» деньги, а вместо этого они стали фигурантами уголовного дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «незаконное образование юридического лица».

Как выяснилось в ходе следствия, учредитель одного из уфимских фитнес-клубов долго думал, куда применить свое высшее юридическое образование. Он пригласил двух сообщников, и вместе они создали две фирмы-«однодневки», через которые обналичивали деньги. Всего с 2015 по 2017 годы мошенники «обслужили» около ста клиентов, среди которых были не только частные лица, но и крупные компании. Всего со счетов было незаконно выведено около 500 миллионов рублей, а сами переводы проводились под видом оплаты за строительные работы, разработку программного обеспечения и т.д.

За свои «услуги» мошенники получали семь процентов от обналиченной суммы, и за года «заработали» более 27 миллионов рублей.

- Свою вину злоумышленники не признали. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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