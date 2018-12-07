Стала известна судьба башкирского шихана Тратау

7 Дек. 05:54 2018-12-07T07:31:24+03:00

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Руководство Башкирии отдаст в разработку сырьевикам шихан Куштау, вместо «сакрального» Тратау сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на источник.

Напомним, что ранее перед врио Башкирии Радием Хабировым встал серьезный вопрос, который так и не смог решить Рустэм Хамитов. Башкирским производителям нужны были ресурсы, для того чтобы продолжить производство стратегического сырья. Для этого они предложили начать разработку «сакральной» для жителей региона горы — Тратау. Естественно, что даже мысль об этом возмутила некоторых жителей Башкирии. Начались ожесточенные споры.

- В руководстве компании настаивали на том, чтобы им отдали шихан Тратау, более подходящий для разработке по химическому составу. Радий Хабиров настаял на том, что Куштау — единственный шихан, который можно разработать. Таким образом, был найден компромисс, - сообщил источник издания.

Таким образом, шихан Тратау в Башкирии разрабатывать не будут. Гора Куштау также расположена неподалеку от Стерлитамака. На одном из ее склонов есть горнолыжный комплекс.