Стала известна судьба башкирского шихана Тратау
Руководство Башкирии отдаст в разработку сырьевикам шихан Куштау, вместо «сакрального» Тратау сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на источник.
Напомним, что ранее перед врио Башкирии Радием Хабировым встал серьезный вопрос, который так и не смог решить Рустэм Хамитов. Башкирским производителям нужны были ресурсы, для того чтобы продолжить производство стратегического сырья. Для этого они предложили начать разработку «сакральной» для жителей региона горы — Тратау. Естественно, что даже мысль об этом возмутила некоторых жителей Башкирии. Начались ожесточенные споры.
- В руководстве компании настаивали на том, чтобы им отдали шихан Тратау, более подходящий для разработке по химическому составу. Радий Хабиров настаял на том, что Куштау — единственный шихан, который можно разработать. Таким образом, был найден компромисс, - сообщил источник издания.
Таким образом, шихан Тратау в Башкирии разрабатывать не будут. Гора Куштау также расположена неподалеку от Стерлитамака. На одном из ее склонов есть горнолыжный комплекс.