В Башкирии начальник колонии и его сообщники обвиняются в крупном мошенничестве

7 Дек. 06:29 2018-12-07T06:29:44+03:00

Они присвоили себе более 4,5 миллионов казенных денег

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В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии, начальника материально-технического отдела в том же исправительном учреждении и бывшего начальника маркетингового отдела крупного акционерного общества. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании следствию.

Следователи выяснили, что в 2016 году начальник колонии договорился со своими сообщниками поживиться бюджетными деньгами исправительного учреждения. Они составили договор на поставку в колонию деталей для улучшения запуска двигателей и дальнейший монтаж на шасси. Цена контракта составила более 4,5 миллионов рублей. Вот только никакого оборудования колония так и не увидела, а все деньги злоумышленники поделили между собой.

Самое интересное, что когда начальник колонии узнал про возбужденное уголовное дело, то написал заявление в полицию, что эти самые модули попросту украли еще во время транспортировки, чем ввел в заблуждение следователей и воспрепятствовал расследованию.

- В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.