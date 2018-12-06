Уфимские первокурсники отправились на экскурсию в исправительную колонию

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-06T20:01:51+03:00

Будущие юристы попробовали блюда для заключенных и пообщались с самими осужденными

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Студенты-первокурсники института права Башкирского госуниверситета отправились на познавательную экскурсию в исправительную колонию №9. Там они попробовали местную кухню и заглянули на производство.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», подобная экскурсия проводится впервые. Студентам удалось посетить кухню и попробовать блюда, которыми потчуют арестантов. Отмечается, что часть еды «собственного производства»: заключенные сами пекут хлеб и взбивают масло. Также студенты побывали в помещениях, где осужденные спят, читают или смотрят телевизор. Особое внимание уделили прогулке по промышленным цехам: литейному, швейному и механическому, а главное, что первокурсники смогли даже пообщаться с арестантами. Закончилась экскурсия концертом, где осужденные представили собственную программу самодеятельности.

Всего в исправительной колонии №9 содержится около трехсот человек, средняя заплата арестантов составляет порядка 10 тысяч рублей.