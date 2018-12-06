2018-12-06T20:01:51+03:00
Общество

Уфимские первокурсники отправились на экскурсию в исправительную колонию

Будущие юристы попробовали блюда для заключенных и пообщались с самими осужденными
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: скрин видеосюжета телеканала "Вся Уфа"Фото: скрин видеосюжета телеканала "Вся Уфа"
Изменить размер текста:

Студенты-первокурсники института права Башкирского госуниверситета отправились на познавательную экскурсию в исправительную колонию №9. Там они попробовали местную кухню и заглянули на производство.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», подобная экскурсия проводится впервые. Студентам удалось посетить кухню и попробовать блюда, которыми потчуют арестантов. Отмечается, что часть еды «собственного производства»: заключенные сами пекут хлеб и взбивают масло. Также студенты побывали в помещениях, где осужденные спят, читают или смотрят телевизор. Особое внимание уделили прогулке по промышленным цехам: литейному, швейному и механическому, а главное, что первокурсники смогли даже пообщаться с арестантами. Закончилась экскурсия концертом, где осужденные представили собственную программу самодеятельности.

Всего в исправительной колонии №9 содержится около трехсот человек, средняя заплата арестантов составляет порядка 10 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона