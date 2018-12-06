2018-12-06T17:50:30+03:00
Общество

Вышел из общежития и не вернулся: в Уфе разыскивают 17-летнего студента

К поискам парня подключилась полиция
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
Изменить размер текста:

В Уфе разыскивают 17-летнего Андрея Смирнова, учащегося 1 курса Башкирского сварочно-монтажного колледжа. Студент проживал в общежитии на улице Спартака, 13. 1 ноября парень вышел по делам и бесследно исчез. Друзья и руководство общежития забеспокоились долгим отсутствием студента и сообщили в полицию.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная куртка парка, джинсы синего цвета, толстовка желто-серого цвета с капюшоном, кроссовки темные.

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Смирнова, просьба обратиться по номерам 8(917)49-01-536, 8(3472)42-13-72 или в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона