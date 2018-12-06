2018-12-06T17:50:30+03:00
Общество

Вышел из общежития и не вернулся: в Уфе разыскивают 17-летнего студента

К поискам парня подключилась полиция
Яна Базекина
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Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
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В Уфе разыскивают 17-летнего Андрея Смирнова, учащегося 1 курса Башкирского сварочно-монтажного колледжа. Студент проживал в общежитии на улице Спартака, 13. 1 ноября парень вышел по делам и бесследно исчез. Друзья и руководство общежития забеспокоились долгим отсутствием студента и сообщили в полицию.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная куртка парка, джинсы синего цвета, толстовка желто-серого цвета с капюшоном, кроссовки темные.

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Смирнова, просьба обратиться по номерам 8(917)49-01-536, 8(3472)42-13-72 или в полицию.

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