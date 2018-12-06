2018-12-06T18:41:33+03:00
Происшествия

Уфимец случайно стал свидетелем ограбления, за что был жестоко убит

Следователи раскрыли преступление, произошедшее в январе этого года
Яна Базекина
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В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего уроженца Узбекистана. Молодого человека обвиняют сразу по нескольким статьям: «убийство» и «кража со взломом».

Как выяснилось в ходе следствия, в январе этого года обвиняемый распивал алкоголь, а потом решил ограбить кафе в уфимской Нижегородке, где ранее подрабатывал строителем-ремонтником. Чтобы проникнуть в помещение незамеченным, мужчина решил пробраться через соседний участок с частным жилым домом.

Дождавшись наступления ночи, преступник проник на чужой участок и попытался перелезть через забор в кафе, как его окликнул 38-летний хозяин дома, пообещав немедленно вызвать полицию, если незваный гость немедленно не уберется с его двора. Не желая оставлять свидетеля, злоумышленник ударил его ножом в шею, после чего быстро забрался в кафе. Уфимец скончался через несколько минут от сильной кровопотери.

Тем временем убийца уже хозяйничал в кафе: он вынес оттуда телевизор, электрическую мясорубку, фритюрницу, несколько бутылок подсолнечного масла, выпечку и говяжью голову. Лежавшие в кассе деньги (около двух тысяч рублей) преступник также положил в свой карман.

- Благодаря успешному взаимодействию следователей и сотрудников уголовного розыска удалось оперативно вычислить личность злоумышленника, который под тяжестью собранных доказательств, признал свою вину, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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