2018-12-06T15:58:54+03:00
Общество

Радий Хабиров провел очередной «Здравчас»

Республика закупит более 200 новых «скорых»
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров провел очередной «Здравчас»Радий Хабиров провел очередной «Здравчас»
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Радий Хабиров провел очередной «Здравчас», на котором стало известно, что до конца 2018 года республика закупит более 200 новых автомобилей «скорой помощи».

171 новый автомобиль закупят из средств республиканского бюджета, еще 49 машин закупят на федеральные деньги. Это значительно улучшит ситуацию с медицинским транспортом в республике.

Помимо этого власти республики продолжат ремонт медицинских учреждений. Объемы финансирования медицинской сферы – это позволит отремонтировать 114 больниц и закупить в них 24 лифта.

- Мы занимаемся тем, чтобы приблизить здравоохранение к жителям республики, - подытожил Хабиров.

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