2018-12-06T18:58:42+03:00
Происшествия

У девятилетнего мальчика из Башкирии, получившего удар током, ампутировали руки

Семья просит финансовой помощи у неравнодушных
Эльвина АПАРИНА
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Рома дотронулся до проводаРома дотронулся до провода
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Девятилетний Роман Балабаев из Белебея, который три недели назад получил удар током, все еще находится в ожоговом центре Уфы, куда его перевели из белебеевской больницы. Как сообщила его мать Татьяна, ребенку ампутировали кисти обеих рук.

- К сожалению, руки не спасли. До последнего верили, но чуда не произошло. Рома пережил уже пять операций, впереди еще несколько, а также долгая реабилитация, - говорит женщина.

Напомним, ЧП произошло 17 ноября. Рома лез на столб и задел провод под напряжением. Мальчик упал на землю, получив серьезные ожоги.

Если вы желаете помочь ребенку, то это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка матери – 2202 2002 7491 1773 (Татьяна Викторовна Гурова).

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