В Башкирии в колодце обнаружили тело 43-летней женщины
Погибшая почти год числилась пропавшей без вести
Под Стерлитамаком нашли тело 43-летней женщины
Изменить размер текста:
Сыщики обнаружили на территории садовых участков под Стерлитамаком тело 43-летней женщины, который лежал в колодце.
По данным Следкома Башкирии, ранее погибшая женщина числилась пропавшей без вести. Известно, что ранее она проживала на территории Гафурийского района. В ноябре тело несчастной нашли.
Сейчас сыщики продолжают расследование уголовного дела. Следователи допрашивают родственников погибшей и проводят другие действия, направленные на установление всех остальных обстоятельств пропажи и гибели женщины. Помимо этого, эксперты проводят экспертизу тела.