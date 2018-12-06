В Башкирии в колодце обнаружили тело 43-летней женщины

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-06T16:55:34+03:00

Погибшая почти год числилась пропавшей без вести

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Сыщики обнаружили на территории садовых участков под Стерлитамаком тело 43-летней женщины, который лежал в колодце.

По данным Следкома Башкирии, ранее погибшая женщина числилась пропавшей без вести. Известно, что ранее она проживала на территории Гафурийского района. В ноябре тело несчастной нашли.

Сейчас сыщики продолжают расследование уголовного дела. Следователи допрашивают родственников погибшей и проводят другие действия, направленные на установление всех остальных обстоятельств пропажи и гибели женщины. Помимо этого, эксперты проводят экспертизу тела.