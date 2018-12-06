Под Уфой столкнулись ВАЗ и «Газель»

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-06T14:11:26+03:00

На трассе под Уфой столкнулись ВАЗ 2113 и грузовая «Газель»

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Сегодня, шестого декабря, на трассе под Уфой столкнулись ВАЗ 2113 и грузовая «Газель».

По предварительным данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 3 километре дороги Уфа – Иглино – Красная Горка. На большой скорости столкнулись два автомобиля – грузовая «Газель» и ВАЗ 2113.

Фотографии с места происшествия появились в автомобильном сообществе «Дорожный Патруль». Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности ДТП.

Известно, что в аварии пострадали как минимум два человека. Информации о погибших нет.