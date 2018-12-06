Под Уфой столкнулись ВАЗ и «Газель»
Авария произошла на дороге Уфа - Иглино - Красная Горка
На трассе под Уфой столкнулись ВАЗ 2113 и грузовая «Газель»
Изменить размер текста:
Сегодня, шестого декабря, на трассе под Уфой столкнулись ВАЗ 2113 и грузовая «Газель».
По предварительным данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 3 километре дороги Уфа – Иглино – Красная Горка. На большой скорости столкнулись два автомобиля – грузовая «Газель» и ВАЗ 2113.
Фотографии с места происшествия появились в автомобильном сообществе «Дорожный Патруль». Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности ДТП.
Известно, что в аварии пострадали как минимум два человека. Информации о погибших нет.