К школьникам из Башкирии пришел марал

6 Дек. 13:19 2018-12-06T13:19:50+03:00

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К школьникам из деревни Верхнеиткулово, что в Ишимбайском районе республики, пришел марал, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Дикое животное засняли очевидцы. По их словам, олень вел себя довольно спокойно и не носился по деревне. По всей видимости, гость из леса заглянул в населенный пункт в поисках пищи. Дети, увидевшие марала, были сильно удивлены.

Увидеть в республике марала вне территории Башкирского национального заповедника довольно сложно. Как правило, зимой такие животные часто испытывают проблемы с пропитанием. Поэтому лесники оставляют для них пищу в специальных кормушках.