2018-12-06T13:19:50+03:00
Общество

К школьникам из Башкирии пришел марал

Животное вело себя мирно
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Школьники из Башкирии увидели маралаШкольники из Башкирии увидели марала
Изменить размер текста:

К школьникам из деревни Верхнеиткулово, что в Ишимбайском районе республики, пришел марал, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Дикое животное засняли очевидцы. По их словам, олень вел себя довольно спокойно и не носился по деревне. По всей видимости, гость из леса заглянул в населенный пункт в поисках пищи. Дети, увидевшие марала, были сильно удивлены.

Увидеть в республике марала вне территории Башкирского национального заповедника довольно сложно. Как правило, зимой такие животные часто испытывают проблемы с пропитанием. Поэтому лесники оставляют для них пищу в специальных кормушках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24