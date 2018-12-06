Жительница Башкирии за 135 тысяч рублей предлагала «решить» ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-06T12:31:44+03:00

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50-летняя бывшая учительница из Нефтекамска за 135 тысяч рублей предложила своей знакомой купить результаты ЕГЭ.

По данным прокуратуры Башкирии, случай произошел в мае 2018 года. 50-летняя жительница Нефтекамска предложила своей знакомой «помощь» в успешной сдаче ЕГЭ ее дочерью. Свои услуги она оценила в 135 тысяч рублей.

В действительности никаких связей в вышестоящих инстанциях женщина не имела. Полученные средства она присвоила себе. Примечательно, что преступление дама совершила через три месяца после того, как получила условный срок за подобное правонарушение.

На этот раз женщину приговорили уже к реальному сроку. За мошенничество она получила 3 года и 4 месяца в колонии общего режима.