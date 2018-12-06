2018-12-06T12:14:13+03:00
Общество

Стало известно, откуда начнется реновация в Уфе

Изменения не коснутся пятиэтажек
Рустем АХУНОВ
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Реновация в Уфе начнется с двухэтажек в ЧерниковкеРеновация в Уфе начнется с двухэтажек в Черниковке
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Пилотный проект реновации в Уфе начнется с двухэтажных домов в Черниковке, сообщает портал РБК-Уфа.

Журналисты пообщались с руководителем госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артемом Ковшовым. Чиновник объяснил, что проект начнется уже в начале 2019 года и затронет лишь малоэтажные дома.

- Мы рассматриваем старые дома в Черниковке. Это один из пилотных проектов. Предварительный бизнес-план положительный. Мы просчитывали несколько кварталов. С учетом срока реализации от пяти до семи лет проект будет прибыльным, - заявил Ковшов.

Таким образом, правительство республики не предусматривает реновации в ее «московском» виде, когда пятиэтажки меняют на высотные дома.

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