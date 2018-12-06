В Башкирии разыскивают жулика, обманувшего банк на 900 тысяч

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-06T11:15:54+03:00

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В Уфе полицейские разыскивают жулика, оформившего крупный кредит по чужим документам.

В МВД Башкирии рассказали, что с заявлением о мошенничестве к ним обратились сотрудники одного из столичных банков. Они рассказали, что некий мужчина, используя чужие документы, получил в их финансовом учреждении кредит на 900 тысяч рублей.

По предварительной версии, жулик использовал паспорт жителя Челябинской области. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 102.