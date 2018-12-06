2018-12-06T10:27:28+03:00
Спорт

В баскетбольном клубе «Уфимец» прокомментировали эпизод с «приставанием»

Спортсмен попытался подвинуть девушку
Рустем АХУНОВ
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В руководстве уфимского баскетбольного клуба объяснили приставания игрокаВ руководстве уфимского баскетбольного клуба объяснили приставания игрока
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В баскетбольном клубе «Уфимец» объяснили ситуацию с «харрасментом» капитана команды.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором капитан команды Артем Исхаков дотронулся до ягодиц чирлидирши клуба-соперника прямо на игровой площадке. Девушка пожаловалась руководству клуба «АлтайБаскет» о «приставаниях» уфимца.

- Артем был сосредоточен на игре. После матча у нас есть традиция – баскетболисты собираются в центральном круге и воодушевляют друг друга. Девушка из группы поддержки перегородила пусть нашему габаритному спортсмену. Он ее деликатно подвинул. О ситуации мы узнали только из СМИ, - объяснили в пресс-службе клуба.

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