2018-12-06T08:28:27+03:00
Происшествия

Уфимка за рулем ВАЗ 2114 сбила пешехода на трассе

Несчастный скончался на месте
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии женщина за рулем ВАЗ 2114 сбила 58-летнего мужчинуВ Башкирии женщина за рулем ВАЗ 2114 сбила 58-летнего мужчину
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В Башкирии 38-летняя уфимка за рулем ВАЗ 2114 насмерть сбила мужчину на трассе.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 1448 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Известно, что женщина за рулем вазовской «четырнадцатой» сбила 58-летнего жителя Чишминского района. В результате ДТП несчастный скончался на месте до приезда медиков.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток. Помимо этого, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

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