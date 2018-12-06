Уфимка за рулем ВАЗ 2114 сбила пешехода на трассе

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-06T08:28:27+03:00

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В Башкирии 38-летняя уфимка за рулем ВАЗ 2114 насмерть сбила мужчину на трассе.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 1448 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Известно, что женщина за рулем вазовской «четырнадцатой» сбила 58-летнего жителя Чишминского района. В результате ДТП несчастный скончался на месте до приезда медиков.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток. Помимо этого, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.