В Башкирии двое жуликов украли у банков более миллиона рублей
Мужчины брали кредиты на подставных лиц
Двух жителей Башкирии обвиняют в краже более одного миллиона рублей у банков
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Двое жителей Мелеуза обманули три банка более чем на миллион рублей.
По данным следствия, двое мужчин 32 и 36 лет неоднократно оформляли кредиты на лиц, которые не смогут их выплачивать. Известно, что они участвовали как минимум в 13 эпизодах подобных правонарушений. Они представляли работникам банков поддельные справки о доходах заемщиков. В нескольких случаях они самостоятельно делали первоначальный взнос по кредиту. Полученными деньгами и техникой жулики пользовались сами. Вскоре их аферу раскрыли.
По факту мошенничества в особом крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело.