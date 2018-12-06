2018-12-06T07:03:25+03:00
Происшествия

В Башкирии двое жуликов украли у банков более миллиона рублей

Мужчины брали кредиты на подставных лиц
Рустем АХУНОВ
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Двух жителей Башкирии обвиняют в краже более одного миллиона рублей у банковДвух жителей Башкирии обвиняют в краже более одного миллиона рублей у банков
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Двое жителей Мелеуза обманули три банка более чем на миллион рублей.

По данным следствия, двое мужчин 32 и 36 лет неоднократно оформляли кредиты на лиц, которые не смогут их выплачивать. Известно, что они участвовали как минимум в 13 эпизодах подобных правонарушений. Они представляли работникам банков поддельные справки о доходах заемщиков. В нескольких случаях они самостоятельно делали первоначальный взнос по кредиту. Полученными деньгами и техникой жулики пользовались сами. Вскоре их аферу раскрыли.

По факту мошенничества в особом крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело.

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