Уфимские депутаты рассказали, на что будут тратить деньги в 2019 году

6 Дек. 06:47 2018-12-06T06:47:40+03:00

Власти Уфы рассказали о проекте бюджета на 2019 год

В столице прошли публичные слушания по проекту бюджета

Изменить размер текста: A A

Уфимские депутаты провели публичные слушания по проекту бюджета столицы на 2019 год.

Помимо депутатов от города в слушаниях принимали участие депутаты Курултая Башкирии, журналисты и простые жители города. Окончательно депутаты примут бюджет 19 декабря.

По предварительным данным, бюджет на 2019 год будет сформирован без дефицита. Объем доходов и расходов башкирской столицы составит порядка 24,8 миллиарда рублей. Большая часть бюджета придется на образование, национальную экономику и ЖКХ.

Львиную долю бюджета Уфы будут составлять доходы от налогов.