Уфимские депутаты рассказали, на что будут тратить деньги в 2019 году
В столице прошли публичные слушания по проекту бюджета
Власти Уфы рассказали о проекте бюджета на 2019 год
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Уфимские депутаты провели публичные слушания по проекту бюджета столицы на 2019 год.
Помимо депутатов от города в слушаниях принимали участие депутаты Курултая Башкирии, журналисты и простые жители города. Окончательно депутаты примут бюджет 19 декабря.
По предварительным данным, бюджет на 2019 год будет сформирован без дефицита. Объем доходов и расходов башкирской столицы составит порядка 24,8 миллиарда рублей. Большая часть бюджета придется на образование, национальную экономику и ЖКХ.
Львиную долю бюджета Уфы будут составлять доходы от налогов.