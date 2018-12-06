2018-12-06T06:47:40+03:00
Общество

Уфимские депутаты рассказали, на что будут тратить деньги в 2019 году

В столице прошли публичные слушания по проекту бюджета
Рустем АХУНОВ
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Власти Уфы рассказали о проекте бюджета на 2019 годВласти Уфы рассказали о проекте бюджета на 2019 год
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Уфимские депутаты провели публичные слушания по проекту бюджета столицы на 2019 год.

Помимо депутатов от города в слушаниях принимали участие депутаты Курултая Башкирии, журналисты и простые жители города. Окончательно депутаты примут бюджет 19 декабря.

По предварительным данным, бюджет на 2019 год будет сформирован без дефицита. Объем доходов и расходов башкирской столицы составит порядка 24,8 миллиарда рублей. Большая часть бюджета придется на образование, национальную экономику и ЖКХ.

Львиную долю бюджета Уфы будут составлять доходы от налогов.

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