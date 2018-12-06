2018-12-06T06:03:28+03:00
Происшествия

Школьнику из Башкирии ампутировали кисти обеих рук

Мальчик получил сильный удар током
Рустем АХУНОВ
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Врачи ампутировали 9-летнему мальчику кисти обеих рукВрачи ампутировали 9-летнему мальчику кисти обеих рук
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В Башкирии 9-летнему мальчику, получившему сильный удар током, ампутировали киски обеих рук.

Напомним, что жуткий случай произошел еще несколько недель назад в Белебее. 17 ноября 9-летний школьник играл с друзьями рядом с линией электропередачи. В один момент мальчишки решили забраться на опору линии электропередач. К несчастью, пострадавший в этот момент задал провод, который был под напряжением.

- Я увидел черный и белый свет, а потом закружился и упал, - рассказал мальчик журналистам ГТРК «Башкортостан».

Пострадавшего срочно доставили в уфимский ожоговый центр. К несчастью, из-за сильных повреждений врачам пришлось ампутировать ему кисти обеих рук. Сейчас пострадавший находится в уфимской больнице под присмотром мамы.

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