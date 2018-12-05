2018-12-06T08:19:23+03:00
Общество

Начальник ГИБДД Уфы покинул свой пост

Ильнур Садыков ушел на повышение
Рустем АХУНОВ
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Ильнур Садыков ушел на повышениеИльнур Садыков ушел на повышение
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Начальник ГИБДД Уфы Ильнур Садыков покидает свой пост.

По данным источника КП-Уфа, подполковник Садыков ушел на повышение. Пока неизвестно, где конкретно будет работать автоинспектор. Однако собеседник намекнул, что Садыков будет руководить городским отделом УВД по Уфе.

Начальником ГИБДД Уфы Ильнур Садыков начал работать в мае 2015 года. Начинал карьеру в органах простым инспектором ДПС, позже работал в отделении технического надзора ГИБДД Башкирии.

В органах внутренних дел Садыков работает уже более 20 лет.

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