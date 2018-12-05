2018-12-05T19:14:44+03:00
Общество

В Башкирии установят новые тарифы на вывоз мусора

Цены определят к 20 декабря
Рустем АХУНОВ
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К 20 декабря в Башкирии установят новые тарифы на вывоз мусораК 20 декабря в Башкирии установят новые тарифы на вывоз мусора
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До 20 декабря в Башкирии определят новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов.

Напомним, что с 2019 года по всей стране начнут действовать новые правила вывоза и сбора твердых бытовых отходов. Обычных жителей страны данное нововведение в первую очередь обеспокоит повышением цен на вывоз мусора.

Вообще, власти региона должны были определить оператора услуг вывоза отходов и тарифы еще летом 2018 года. По всей видимости, в решении вопроса возникли некие заминки.

Сегодня стало известно, что тарифы на вывоз мусора в Башкирии определят к 20 декабря.

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