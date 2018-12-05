2018-12-05T17:45:08+03:00
Происшествия

В Башкирии глава сельсовета подарил участок с домом своему другу

Делом заинтересовались в Следкоме
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии глава сельсовета подарил дом своему другуВ Башкирии глава сельсовета подарил дом своему другу
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В Башкирии уже бывший глава сельсовета подарил своему товарищу земельный участок.

В следкоме Башкирии рассказали, что история произошла еще в апреле 2009 года. Тогда глава Абзелиловского района Башкирии обратился с просьбой к своему другу – главе Аскаровского сельсовета.

Мужчина попросил товарищу улучшить его жилищные условия, хотя сам в этом не нуждался. Глава сельсовета отправил соответствующий запрос в правительство республики. Через некоторое время в Уфе выделили «бедному» чиновники аж 2,5 миллиона рублей на строительство дома.

Через некоторое время родные главы района оформили собственности на частный дом.

Правда выяснилась почти через десять лет. В итоге в отношении главы сельсовета возбудили сразу два уголовных дела – по фактам служебного подлого и злоупотребления полномочиями.

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