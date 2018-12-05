В Уфе устранили аварию, из-за которой 20 домов остались без воды
Инцидент произошел в поселке Цветы Башкирии
Жителям Кировского районы Уфы вернули холодное водоснабжениеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Уфе коммунальные службы восстановили водоснабжение в 20 домах в поселке Цветы Башкирии.
Известно, что по предположительной версии авария произошла из-за поломки насоса, расположенного под землей еще вчера, четвертого декабря. В итоге без холодного водоснабжения остались 20 домов. На место немедленно выехали аварийные службы.
Местным жителям питьевую воду подвозили сотрудники коммунальных службы Уфы.
Полностью устранить аварию удалось только днем в среду. Уже сейчас жители поселка в Кировском районе Уфы не испытают проблем с водой в квартирах.