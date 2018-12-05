Ульфат Мустафин встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Мэр Уфы Ульфат Мустафин сегодня, 5 декабря, встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, сообщает телеканал «ВсяУфа». Беседа прошла в дружеской форме – нынешний глава города раньше руководил финансово-хозяйственным управлением администрации Рахимова.
Беседа касалась вопросов развития башкирской столицы и сотрудничества сторон на благо города.
По словам Ульфата Мустафина, в приоритете у муниципалитета сейчас повысить комфортность и безопасность жизни уфимцев. Среди задач, которые необходимо для этого решить, строительство нового моста через Белую на въезде в Уфу.
Муртаза Рахимов отметил, что мэру предстоит непростая работа, и пожелал ему успехов.