2018-12-05T15:28:41+03:00
Общество

Ульфат Мустафин встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Мэр и глава БФ "Урал" обсудили будущее Уфы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин сегодня, 5 декабря, встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Как сообщает пресс-служба мэрии, беседа прошла в дружеской форме – нынешний глава города раньше руководил финансово-хозяйственным управлением администрации Рахимова.

Беседа касалась вопросов развития башкирской столицы и сотрудничества сторон на благо города.

По словам Ульфата Мустафина, в приоритете у муниципалитета сейчас повысить комфортность и безопасность жизни уфимцев. Среди задач, которые необходимо для этого решить, строительство нового моста через Белую на въезде в Уфу.

Муртаза Рахимов отметил, что мэру предстоит непростая работа, и пожелал ему успехов.

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