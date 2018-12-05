Ульфат Мустафин встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

5 Дек. 15:27 2018-12-05T18:42:15+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин сегодня, 5 декабря, встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, сообщает телеканал «ВсяУфа». Беседа прошла в дружеской форме – нынешний глава города раньше руководил финансово-хозяйственным управлением администрации Рахимова.

Беседа касалась вопросов развития башкирской столицы и сотрудничества сторон на благо города.

По словам Ульфата Мустафина, в приоритете у муниципалитета сейчас повысить комфортность и безопасность жизни уфимцев. Среди задач, которые необходимо для этого решить, строительство нового моста через Белую на въезде в Уфу.

Муртаза Рахимов отметил, что мэру предстоит непростая работа, и пожелал ему успехов.