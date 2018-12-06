В Башкирии столкнулись «Шевроле» и фура, есть погибший
По чьей вине произошла авария, пока не ясно
Фото: МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:
Сегодня около трех часов дня в Илишевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На трассе М7 легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Скания». Об этом сообщает МЧС по региону. Причину столкновения еще предстоит выяснить.
От сильного удара переднюю часть иномарки буквально смяло «в гармошку». На место аварии съехались экстренные службы, полиция и «скорая».
По предварительной информации, погиб один человек из легкового авто. Подробности инцидента устанавливаются.