В Башкирии столкнулись «Шевроле» и фура, есть погибший

6 Дек. 19:38 2018-12-06T19:38:57+03:00

По чьей вине произошла авария, пока не ясно

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Сегодня около трех часов дня в Илишевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На трассе М7 легковой автомобиль «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Скания». Об этом сообщает МЧС по региону. Причину столкновения еще предстоит выяснить.

От сильного удара переднюю часть иномарки буквально смяло «в гармошку». На место аварии съехались экстренные службы, полиция и «скорая».

По предварительной информации, погиб один человек из легкового авто. Подробности инцидента устанавливаются.