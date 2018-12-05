В Уфе упавший с крыши лед травмировал женщину и повредил автомобиль

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-05T14:54:30+03:00

Вдоль домов сейчас лучше не ходить, предупреждают власти

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Два случая падения льда с крыши зафиксировали сегодня в Орджоникидзевском районе Уфы.

Первый случай произошел возле дома №19 по ул. Победы. Местная жительница шла мимо, когда с козырька балкона на нее упала ледяная глыба. Женщину госпитализировали на «скорой». Насколько серьезно она пострадала, станет ясно после осмотра врачей.

Ситуация повторилась на ул. Б. Хмельницкого,134. В этом случае наледь упала на автомобиль ВАЗ-2107. «Семерка» получила механические повреждения, в основном - царапины. В горадминистрации уточнили, что на доме имелась предупреждающая табличка, но владелец авто все же решил припарковать свою "ласточку" прямо под окнами.