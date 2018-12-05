Уфимцев выселили из квартиры за миллионный долг по коммуналке
Четырех жильцов дома №50/2 по улице Гагарина попросили покинуть квартиру, и все из-за миллионного долга перед коммунальными службами. За пять лет семья задолжала с учетом пени около 930 тысяч рублей, пояснили в мэрии.
Выселение стало крайней мерой, которой предшествовали многочисленные попытки взыскать с уфимцев хотя бы часть долга.
В ЖЭУ №68 Октябрьского района, к которому относилась «нехорошая» квартира, пояснили, что все могло быть иначе, если бы жильцы устроились на работу и отдавали часть зарплаты на погашение долга.
Однако без крыши над головой должники все-таки не останутся. Вместо двухкомнатной квартиры им предоставили однокомнатную на улице Сельской в Шакше.