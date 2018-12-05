Уфимцев выселили из квартиры за миллионный долг по коммуналке

5 Дек. 14:14 2018-12-05T14:14:57+03:00

На улице семью, конечно, не оставят

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Четырех жильцов дома №50/2 по улице Гагарина попросили покинуть квартиру, и все из-за миллионного долга перед коммунальными службами. За пять лет семья задолжала с учетом пени около 930 тысяч рублей, пояснили в мэрии.

Выселение стало крайней мерой, которой предшествовали многочисленные попытки взыскать с уфимцев хотя бы часть долга.

В ЖЭУ №68 Октябрьского района, к которому относилась «нехорошая» квартира, пояснили, что все могло быть иначе, если бы жильцы устроились на работу и отдавали часть зарплаты на погашение долга.

Однако без крыши над головой должники все-таки не останутся. Вместо двухкомнатной квартиры им предоставили однокомнатную на улице Сельской в Шакше.