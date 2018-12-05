Участницы шоу «Песни», группа Uzoritsa, представили новый клип

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-05T11:04:06+03:00

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Этно и биты, модные скретчи и драйв – коллектив из Уфы Uzoritsa , замеченный в шоу «Песни» на телеканале ТНТ, продолжает выпускать самобытную музыку в своем собственном, не похожем на что-либо, стиле.

Клип на песню «Татьянушка» - это не только торжество необычного слуху new wave народных мелодий, но и еще настоящее кино: со страшилками, черными цветами, зеркалами и аутентичным заброшенным домом. Снимали видеоработу под башкирским Белебеем: именно там удалось найти необычные, практически неузнаваемые локации для съемок.

Напомним, в сентябре 2018 года, после участия в большом телевизионном проекте, группа выпустила первый полноценный альбом, куда и вошла композиция «Татьянушка».