Жительница Башкирии спасла из воды тонущего мальчика

5 Дек. 10:56 2018-12-05T10:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

День 10 ноября семилетний Динар из Баймака может отныне считать своим вторым днем рождения, а обязан он этим 41-летней женщине и девятикласснице местной школы.

Ребенок провалился под лед на городском пруду, когда играл с друзьями. Выбраться из воды сам мальчик не мог, его, барахтающегося в ледяной каше, заметила школьница. Она как раз шла домой после занятий. Девочка подняла тревогу и стала звать на помощь. Местным ребятам она наказала останавливать проезжающие авто, а сама кинулась к ближайшим домам. В одном из них жила мать троих детей Рита Амантаева.

Женщина не раздумывая выбежала на улицу и прыгнула в воду. Когда ребенка достали из водоема, он уже не дышал. К счастью, его спасительница оказалась медсестрой. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, она оказала малышу первую помощь, а притормозивший водитель согласился отвезти мальчика в больницу.

- Ни ребенка, ни его родителей я не знаю. Но это и не важно. Самое главное, что Динар выжил, - призналась женщина журналистам.