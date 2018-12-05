2018-12-05T10:56:13+03:00
Общество

Жительница Башкирии спасла из воды тонущего мальчика

Сыграла свою роль в спасении и ученица местной школы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

День 10 ноября семилетний Динар из Баймака может отныне считать своим вторым днем рождения, а обязан он этим 41-летней женщине и девятикласснице местной школы.

Ребенок провалился под лед на городском пруду, когда играл с друзьями. Выбраться из воды сам мальчик не мог, его, барахтающегося в ледяной каше, заметила школьница. Она как раз шла домой после занятий. Девочка подняла тревогу и стала звать на помощь. Местным ребятам она наказала останавливать проезжающие авто, а сама кинулась к ближайшим домам. В одном из них жила мать троих детей Рита Амантаева.

Женщина не раздумывая выбежала на улицу и прыгнула в воду. Когда ребенка достали из водоема, он уже не дышал. К счастью, его спасительница оказалась медсестрой. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, она оказала малышу первую помощь, а притормозивший водитель согласился отвезти мальчика в больницу.

- Ни ребенка, ни его родителей я не знаю. Но это и не важно. Самое главное, что Динар выжил, - призналась женщина журналистам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Башкирии ждут 10 выходных на Новый год и рабочая шестидневка перед ними
Вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов уходит в отставку
Участницы шоу «Песни», группа Uzoritsa, представили новый клип
В Башкирии заблокируют сайты, предлагающие фиктивные браки для мигрантов
Сегодня в Башкирии пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии ищут пропавшую без вести 44-летнюю Галину Пономареву
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
В Башкирии бывший полицейский похитил деньги у подозреваемого
Перед детской филармонией в Уфе зальют каток
Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Белорецкий район
Банк УРАЛСИБ присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
Под Уфой водитель «Субару» насмерть сбил пешехода
В Башкирии столкнулись три автомобиля, погиб мужчина
В Башкирии из-за нарушений норм СанПин судебные приставы закрыли кафе
Из-за прорыва водопровода под Уфой 20 домов остались без воды
В Башкирии начальницу почтового отделения осудят за раздачу местным жителям одежды и семян
Погода в Башкирии на среду, 5 декабря: потепление, снег и гололед
На сцене уфимской филармонии рухнула конструкция, пострадали четыре человека
Форварды «Салавата Юлаева» Кадейкин и Бурдасов сыграют на Кубке Первого канала
Трое жителей Башкирии не могли получить льготные лекарства
В Башкирии служебная собака помогла задержать грабителя
В Уфе осудили водителя, сбившего пешехода на огромной скорости: несчастного разорвало на части
В Башкирии едва не утонул лосенок, который убегал от волчьей стаи
В Уфе спасатели вытащили парня, который едва не умер от переохлаждения
В Башкирии из-за чиновника и его сообщника ученики занимались в холодных классах