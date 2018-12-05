Жители Башкирии напишут Всероссийский правовой диктант
Жителям Башкирии предлагают проверить свою правовую грамотность. Для этого нужно принять участие во втором Всероссийском правовом диктанте. Написать его заочно можно до 10 декабря на сайте акции, а очно – 7 декабря на одной из 28-ми площадок. Они будут работать в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке, Салавате и Сибае.
Центральной площадкой диктанта будет Башкирская академия государственной службы и управления при главе республики (ул. Заки Валиди, 40, кабинеты 304, 310). Участников акции также ждут в других госучреждениях, в школах, колледжах и вузах. Полный список мест для написания диктанте есть на сайте Госсобрания Башкирии.
– В этом году диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Именно с этой темой будет связана основная часть заданий, - сообщили в пресс-службе Курултая.
Участников ждут 30 вопросов и час на их решение. Акция бесплатная.