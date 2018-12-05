2018-12-05T15:55:17+03:00
Общество

Жители Башкирии напишут Всероссийский правовой диктант

Акция пройдет 7 декабря
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Проверить свою правовую грамотность можно будет 7 декабряПроверить свою правовую грамотность можно будет 7 декабряФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Жителям Башкирии предлагают проверить свою правовую грамотность. Для этого нужно принять участие во втором Всероссийском правовом диктанте. Написать его заочно можно до 10 декабря на сайте акции, а очно – 7 декабря на одной из 28-ми площадок. Они будут работать в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке, Салавате и Сибае.

Центральной площадкой диктанта будет Башкирская академия государственной службы и управления при главе республики (ул. Заки Валиди, 40, кабинеты 304, 310). Участников акции также ждут в других госучреждениях, в школах, колледжах и вузах. Полный список мест для написания диктанте есть на сайте Госсобрания Башкирии.

– В этом году диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Именно с этой темой будет связана основная часть заданий, - сообщили в пресс-службе Курултая.

Участников ждут 30 вопросов и час на их решение. Акция бесплатная.

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