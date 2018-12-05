В Башкирии ищут пропавшую 17-летнюю Вилену Николаеву

5 Дек. 13:38 2018-12-05T13:38:24+03:00

Она вышла из школы, но домой не вернулась

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Полиция Башкирии две недели ищет 17-летнюю Вилену Николаеву. Школьница проживает в селе Елань-Чишма Ермекеевского района.

В МВД по республике рассказали, что подросток пропала 16 ноября. В тот день она вышла из школы в селе Суккулово, но домой не пришла. Полиция предполагает, что девушка могла направиться в Набережные Челны.

Приметы Вилены: на вид 16-18 лет, рост 165-170 см, плотное телосложение, рыжие, волнистые волосы, лицо овальное, брови прямые, уши прилегающие.

Всех, кто видел школьницу, или полагает, что знает, где та может быть, просят обратиться в ОМВД России по Ермекеевскому району: 8-917-758-77-06, 8 (34741) 2-22-02 или 02.