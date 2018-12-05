2018-12-05T10:13:56+03:00
Общество

В Башкирии заблокируют сайты, предлагающие фиктивные браки для мигрантов

А также ресурсы, обучающие другим преступным манипуляциям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Прокуратура Караидельского района Башкирии обнаружила в интернете три десятка сайтов с запрещенной информацией. Часть ресурсов была рассчитана на мигрантов, желающих получить гражданство. Им предлагались услуги по заключению фиктивных браков.

На других ресурсах объясняли, как вывести активы организации-банкрота или как заниматься браконьерством. Все эти действия являются противозаконными, и надзорное ведомство решило, что доступ к 31-му такому ресурсу следует ограничить. Суд Уфы с этим согласился.

- В настоящее время судебные решения о блокировке направлены в Роскомнадзор для исполнения, - говорится в сообщении прокуратуры.

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