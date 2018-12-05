Сегодня в Башкирии пройдут массовые проверки водителей
Ловить будут гонщиков и нетрезвых автомобилистов
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Госавтоинспекция республики в очередной раз предупреждает автомобилистов о массовых проверках. Рейды по выявлению водителей-нарушителей запланированы на сегодня, 5 декабря.
- Они направлены на пресечение нарушений ПДД в транспортном потоке.
Такие меры реагирования необходимы для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения, - гласит сообщение в соцсетях.
Традиционно особое внимание инспекторы будут уделять нетрезвым водителям и любителям выжать газ на полную.