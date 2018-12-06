2018-12-06T08:07:54+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудили за заправку неисправных газовых баллонов

Он пытался доказать, что ничего не заправлял
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии вынесли приговор жителю Белорецка, который заправлял опасные газовые баллоны.

В пресс-службе суда рассказали, что мужчина трудился оператором на автогазозаправочной станции и хорошо знал, что нельзя заполнять неисправные баллоны. Тем не менее в марте он дважды это сделал, причем один из баллонов вообще был неработоспособен.

- Своими преступными действиями мужчина создал реальную угрозу жизни и здоровью потребителей, - пояснили в суде.

Мужчина свою вину не признал, заявив, что его просили заправить баллоны, но они были полными, и он отказал. Свидетели, однако, опровергли его слова.

Суд учел все обстоятельства дела и приговорил заправщика к 9 месяцам ограничения свободы.

Напомним, что неисправное газовое оборудование уже неоднократно приводило к трагедиям. Так, в сентябре в Кармаскалинском районе Башкирии из-за взрыва газа в кирпичном доме погибло два человека и двое пострадали.

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